Gänzlich vom Tisch ist der geplante Recycling-Park in der Kematner Forstheide noch nicht. Aber man konnte bei der Pressekonferenz der BIO-Brennstoff GmbH doch deutlich heraushören, dass die Unternehmensführung herzlich wenig Lust hat, dieses Projekt am Standort umzusetzen, wenn es derartige Widerstände gibt.

Dabei klingt das Vorhaben, wie es vom Unternehmen dargestellt wurde, tatsächlich zukunftsweisend: Nicht mehr verwertbare Stoffe befeuern eine Anlage, die einen Reststoff in einen begehrten Baustoff verwandelt, der derzeit aus Asien importiert werden muss.

Dennoch möchte eine derartige Anlage niemand vor der Haustüre haben. In Kematen ist man durch die SMA-Vergangenheit zusätzlich sensibilisiert. Dazu kommt, dass die Schottergrube, in der das Projekt vorgesehen wäre, eigentlich renaturiert werden müsste. Der Ärger der Anrainer ist also mehr als verständlich. Das Unternehmen tut gut daran, sich einen anderen Standort zu suchen.