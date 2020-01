Aufregung herrschte zuletzt im Vorfeld der Gemeinderatswahl in Hollenstein um die von der neuen Bürgerliste erhobenen Vorwürfe. Die SP-Ortschefin tritt diesen nun entschieden entgegen. Das macht klar: Hier steht ein knappes Rennen bevor. Spannend wird es auch in St. Georgen/Reith. Die ÖVP verspricht sich hier die Mehrheit. Ob es gelingt, werden wohl nur wenige Stimmen entscheiden.

In den anderen Ybbstalgemeinden wird sich an den Kräfteverhältnissen wohl kaum etwas ändern. In Allhartsberg, Ybbsitz und Opponitz hat die ÖVP eine mehr als komfortable Mehrheit und auch die ehemals roten Hochburgen Sonntagberg und Kematen sind mittlerweile fest in schwarzer Hand. In Opponitz und Ybbsitz geht die SPÖ zwar mit neuen Spitzenkandidaten ins Rennen, punkten wird sie allerdings nur schwer können.

Die Frage ist hier eher, ob es der FPÖ gelingt zuzulegen. Spannend wird auch, ob die Ybbsitzer Grünen ihren bundesweiten Schwung in die Gemeinderatswahl mitnehmen können.