60 Prozent der Waidhofnerinnen und Waidhofner sind mit der Lebensqualität in ihrer Heimatstadt sehr zufrieden. Zusammen mit den 33 Prozent, die „nur“ zufrieden sind, macht das in Summe 93 Prozent zufriedene Gemeindebürger. Was können sich die Stadtverantwortlichen mehr wünschen?

Die Krux an der Sache ist freilich, dass von den 5.000 ausgeschickten Fragebögen, die an alle Waidhofner Haushalte gingen und auf denen diese Erkenntnis beruht, lediglich an die 250 ausgefüllt zurückkamen.

Jetzt kann man sagen, eine Beteiligung von fünf Prozent ist wenig repräsentativ. Andererseits: Hätten nicht gerade die Unzufriedenen mit diesem Fragebogen die Möglichkeit gehabt, ihr Unbehagen zu artikulieren? So schlimm kann der Unmut also nicht sein.

Fakt ist, Waidhofen ist eine wunderschöne Kleinstadt, in der es sich sehr gut leben lässt. Trotzdem gibt es in einzelnen Segmenten durchaus Verbesserungspotenzial. Auch das macht das Umfrageergebnis deutlich.