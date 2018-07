Die Herausforderungen in der Landwirtschaft werden auch im Ybbstal nicht weniger. Der Milchpreis ist zwar wieder etwas besser als noch vor zwei Jahren, nach wie vor drücken aber hohe Produktionsmengen drauf. Zusätzlich macht die Trockenheit zu schaffen. Vor allem in sonnigen Lagen haben Landwirte heuer mit Ernteeinbußen zu kämpfen und in der Forstwirtschaft stellt der Borkenkäferbefall ein massives Problem dar. Das Aufkommen des Wolfes in der Region sorgt für zusätzliche Verunsicherung.

Gleichzeitig sieht die EU für die Agrarpolitik ab 2021 weniger Finanzmittel für die Landwirtschaft vor. Und dass gewisse Handelsbetriebe in ihrer Werbung derzeit die Bio- gegen die konventionelle Landwirtschaft auszuspielen versuchen, sorgt bei Bauernvertretern im Bezirk für zusätzlichen Unmut.

Sie haben hier also alle Hände voll zu tun, während seitens der Bauernschaft Innovationsgeist gefragt ist. Gefordert ist aber auch der Konsument. Indem er darauf achtet, regionale Produkte zu kaufen, leistet er einen wichtigen Beitrag für eine funktionierende Landwirtschaft.