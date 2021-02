Was vor zehn Jahren mit dem Wirtschaftspark Haberlehen in Gstadt begonnen hat, wird nun in Kreilhof fortgesetzt. Auf der ehemaligen Steinauer-Wiese entsteht ein weiterer interkommunaler Gewerbepark, an dem neben der Stadt Waidhofen auch die Gemeinden Ybbsitz, Hollenstein, Opponitz und St. Georgen/Reith beteiligt sind.

Die große Nachfrage nach den Grundstücken zeigt, dass es im Ybbstal dringenden Bedarf an Gewerbeflächen gibt. Dass man seitens der Gemeinden versucht, die Betriebe in der Region zu halten und den Verlust von Arbeitsplätzen und in weiterer Folge von Einwohnern zu verhindern, ist verständlich.

Dass mit dem Projekt eine weitere große Grünfläche versiegelt wird, stößt manchem allerdings sauer auf. Um hier möglichst ressourcenschonend und nachhaltig zu sein, wurde für das neue Gewerbegebiet ein ambitioniertes ökologisches Konzept entwickelt, das für die Firmen verbindlich ist. Dass die Nachfrage dennoch ungebrochen ist, ist mehr als erfreulich.