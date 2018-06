Der Wolf ist nun auch in unserer Region zurück. Was vor einem Jahr schon vermutet wurde, belegen nun DNA-Analysen, die bei den gerissenen Schafen in Weyer und Konradsheim gemacht wurden. Die Tests weisen Meister Isegrim ganz klar als Übeltäter aus. Woher die Tiere kommen und wo sie sich derzeit befinden ist unklar, Wölfe können auf der Suche nach neuen Lebensräumen sehr weite Strecken zurücklegen.

Dass das Unbehagen bei den Landwirten nun groß ist, ist verständlich. Schließlich ereigneten sich die Wolfsrisse nur wenige Meter von den Gehöften entfernt. Dass es nun ein unbürokratisches Entschädigungssystem brauche, darüber sind sich Bauernvertreter, Naturschützer und Regierung einig.

In weiterer Folge bedarf es nun gemeinsamer Überlegungen, wie mit dem verstärkten Wolfaufkommen umzugehen ist. Der Spagat zwischen Arten- und Herdenschutz ist sicher nicht leicht zu schaffen. Das von Ministerin Elisabeth Köstinger nun angedachte Österreichzentrum zum Wolfsmanagement ist ein erster wichtiger Schritt, um dieses Problem zu lösen.