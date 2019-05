An die 150 Menschen fanden sich am Samstag in Waidhofen zum zweiten Klimaprotest ein, darunter auch wieder viele neue Gesichter. Das macht deutlich, dass die voranschreitende Klimaerwärmung auch in der Region viele Menschen bewegt.

Nachdem bei der ersten Waidhofner Klimademo die Forderung nach einer ökologischen Steuerreform im Zentrum stand, drehte sich am Samstag alles um das Thema Mobilität. Ein radikales Umdenken sei hier unumgänglich, lautete die Kernaussage der Aktivisten.

Dieses Umdenken betrifft aber nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die politisch Verantwortlichen vor Ort. Das wurde am Samstag schon an der Autoschlange, die sich da innerhalb kürzester Zeit in der Mühlstraße hinter dem Protestzug bildete, sehr schön deutlich. Und es zeigte sich anschließend in der völlig zugeparkten Innenstadt, wo zuletzt wieder Umgestaltungen stattfanden, nur um ein paar Parkplätze mehr dazuzugewinnen, während Radabstellplätze weichen mussten.