„Fahr nicht fort, kauf im Ort“ lautete das Motto, das zuletzt vielfach ausgegeben wurde, um die Menschen dazu zu bewegen, den durch die Coronakrise schwer gebeutelten regionalen Handel zu unterstützen.

Eine Institution in Sachen Regionalität ist schon seit Jahrzehnten der Waidhofner Wochenmarkt. Seit jeher tummeln sich hier zahlreiche Menschen aus dem gesamten Ybbstal. In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für Regionalität und Saisonalität bei den Konsumenten zugenommen. Doch da der Waidhofner Wochenmarkt nur am Dienstag- und Freitagvormittag am Oberen Stadtplatz über die Bühne geht, kann das Gros der Berufstätigen dieses tolle Angebot nicht nutzen.

Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass der Wochenmarkt nun zumindest einmal im Monat auf Freitagnachmittag ausgeweitet wird. Etwas öfter wäre freilich wünschenswert. Aber es ist ein Anfang und jetzt muss man sich ohnehin einmal anschauen, wie diese verlängerten Öffnungszeiten angenommen werden.