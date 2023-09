Baukultur ohne Netz

Über gleich zwei „Goldene Kellen“ durfte man sich in Waidhofen bei der Verleihung des niederösterreichischen Baukulturpreises vergangene Woche in Horn freuen. So wurden die zu einem Wohnbau umgestalteten Werkstätten der ehemaligen Forstfachschule in der Hintergasse und das gemeinschaftliche Wohnprojekt „GeWoZu“ in der Sergius-Pauser-Straße prämiert.

Ersteres Projekt führt die gelungene Reaktivierung eines innerstädtischen Leerstands vor, der sich nun als moderner Wohnbau harmonisch in das historische Stadtbild einfügt. Derartiges würde man sich in Waidhofen auch an manch anderer Stelle wünschen, aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ein Gebäude der Stadt gehört oder ein Privater Geld in die Hand nehmen muss.

Umso bemerkenswerter ist das zweite ausgezeichnete Wohnprojekt. Was mit dem „GeWoZu“ von einer Gruppe engagierter Menschen mit Visionen gemeinschaftlich und ohne Sicherheitsnetz auf der Zell realisiert wurde, verdient größten Respekt.