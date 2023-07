Bedarf am Nachmittag

Ein Betreuungsangebot für alle Kinder ab einem Jahr, für die dies benötigt wird, sollen die Kommunen ab September bereitstellen. Das gibt das Land NÖ vor.

Dass dieses Betreuungsangebot am Vormittag gratis sein wird, ist dabei ein zentraler Punkt. Bislang hat es sich für viele – hauptsächlich Frauen – einfach nicht rentiert, arbeiten zu gehen, wenn der Lohn eins zu eins in die Kleinstkinderbetreuung fließt. Dass am Ende des Tages dann Versicherungszeiten fehlen, war freilich die Kehrseite der Medaille. Nun übernimmt die öffentliche Hand Verantwortung. Das ist ein wichtiger Schritt zur tatsächlichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Lobenswert ist auch, dass die Stadt Waidhofen nun ein Modell entwickelt hat, um die Kosten für die Kleinkinderbetreuung auch am Nachmittag sozial abzufedern. Schließlich sind viele Frauen – und die Kinderbetreuung ist mehrheitlich immer noch in weiblicher Hand – im Handel oder der Gastronomie tätig. Und dort braucht es nicht nur am Vormittag Personal.