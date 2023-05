Charmante Konstellation

Nach gut einem Jahr schwarz-rot-farbloser Koalition in Waidhofen muss man feststellen, so harmonisch ging es politisch in der Ybbstalmetropole schon lange nicht zu. Das liegt freilich daran, dass sich die zuvor schärfsten Oppositionsparteien SPÖ und Liste FUFU seit der Gemeinderatswahl im Vorjahr nun in einer Partnerschaft mit der zuvor absolut regierenden Volkspartei befinden.

Wie in den Gesprächen der NÖN mit den drei Parteichefs zuletzt deutlich wurde, sind alle Partner bemüht, die gute und wertschätzende Zusammenarbeit in den Vordergrund zu stellen. Das heißt aber nicht, dass man plötzlich überall einer Meinung wäre. Anders als vorher werden Auffassungsunterschiede nun jedoch hinter verschlossenen Türen ausdiskutiert und nicht als politisches Scharmützel öffentlich ausgetragen.

Diese Form der Zusammenarbeit hat durchaus Charme. Waidhofen macht vor, dass die ÖVP ihre Partner auch links der Mitte finden kann und sich nicht wie anderswo an den rechten Rand anbiedern muss.