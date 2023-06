Der Teufel schläft nicht

Auch wenn die heurige Badesaison noch jung ist, gab es im Ybbstal leider schon den ersten schweren Badeunfall. Ein 17-Jähriger schlug im Waidhofner Parkbad beim Sprung vom Fünfmeterturm am Beckenrand auf und verletzte sich schwer. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Fakt ist, ein Sprungturm ist kein Spiel-, sondern ein Sportgerät, auf dem auch kleine Fehler, egal ob durch Ablenkungen oder Leichtsinn, fatal enden können.

In den letzten Jahren blieb man im Ybbstal von schweren Badeunfällen zum Glück verschont. Der Fall erinnert aber an jenen von vor sechs Jahren, als ein 14-Jähriger in Waidhofen ebenfalls vom Fünfmeterturm stürzte und am Beckenrand aufkam. Oder an jenen 2015 im Ochsenloch in Opponitz, wo sich ein 21-Jähriger beim Vorwärtssalto so verschätzte, dass er mit dem Kopf im seichten Wasser am Boden aufschlug.

Der Teufel schläft leider nicht, und schon gar nicht im Wasser. Kinder und Jugendliche dafür zu sensibilisieren, ist deshalb wichtiger denn je.