2021 ist angebrochen. Die Region formuliert ambitionierte Ziele in der Entwicklung der In frastruktur. Doch angesichts schrumpfender Bundesmittel drückt die Gemeinden gehörig der Schuh. Trotzdem setzt die Region bei Projekten weiter auf Ökologie: Beim interkommunalen Wirtschaftspark Kreilhof schreibt man verbindliche Umweltstandards vor, bei der Sanierung der Sporthalle besteht Waidhofen auf begrünten Dächern und verpflichtenden Photovoltaikanlagen. Man forciert den Ausbau der B 121, attraktiviert aber gleichzeitig die Rudolfsbahn, was Geschwindigkeit und Frequenz betrifft. So schafft man erstmals echte Konkurrenz zwischen Auto und öffentlichem Verkehr auf der Strecke von Waidhofen nach Amstetten.

Die Zeiten mögen härter werden, aber die Projekte zeigen, dass man trotzdem nicht zuerst bei der Ökologie zu sparen braucht. Vorerst. Bleibt zu hoffen, dass die Gemeinden dem Spardruck nicht doch noch nachgeben und den Ökologiegedanken Gedanken sein lassen.