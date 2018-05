Die Dringlichkeit war tatsächlich nicht mehr gegeben. Schließlich liegt der Burschentag des ÖPR nun fast zwei Wochen zurück. Dennoch hätte eine Aufnahme des Antrags der Grünen auf die Tagesordnung des Gemeinderats eine Diskussion zum Thema ermöglicht. Beim Gelben Sack hat das die Bürgermeisterpartei zugelassen, hier wollte man das nicht.

Das ist schade. Die Öffentlichkeit hätte sich ein Bild davon machen können, wie die einzelnen Fraktionen zu den schlagenden Burschenschaften stehen und was sie vom Burschentag in Waidhofen halten. Vorab hat man das ja verabsäumt.

Vielleicht wäre auch mit dem Mythos aufgeräumt worden, dass die schlagenden Burschenschaften in der liberalen Tradition der Freiheitsbewegung von 1848 stehen. Die erste Verbindung in Österreich wurde 1850 gegründet. Das Bekenntnis zum Deutschtum gehörte von Anfang an dazu. Wenig später machte sich der Antisemitismus breit. In den 1920er-Jahren bildeten die Burschenschaften das Rückgrat der Hitlerbewegung, bis sie in den 30er-Jahren im Nationalsozialismus aufgingen.