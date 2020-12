Die Verkürzung der Citybahn steht schon länger fest, ebenso dass an ihrer statt ein Radweg von Waidhofen nach Gstadt errichtet werden soll. Ursprünglich war allerdings angedacht, diesen nur an den Engstellen auf der Bahntrasse zu führen, ansonsten aber bestehende Wege zu nutzen bzw. neue am Berg entlang zu schaffen.

Davon ist man nun zum Glück wieder abgerückt. Der Radweg soll zum Großteil auf der Bahntrasse verlaufen. Das ist zum einen wichtig, weil dieser Radweg als Zubringer zum Ybbstalradweg fungieren wird und angesichts der steigenden Zahl an Radtouristen hier auf Siedlungsstraßen Konflikte mit Anrainern vorprogrammiert sind. Zum anderen ist dieser Radweg aber auch als Alltagsradachse Richtung Ybbsitz gedacht. Er soll also die Mobilitätswende vorantreiben – weg vom motorisierten hin zum Radverkehr. Gelingen wird das nur, wenn es schnelle und flache Verbindungen zum Zielort gibt. Mit der nun festgelegten Trassenführung wird dem entsprochen.