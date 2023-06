Als das „momo“ vor knapp zwei Jahren seine Pforten öffnete, war das zweifelsohne eine Bereicherung für Waidhofen. Das Lokal bot urbanes Flair und ein gastronomisches Angebot, das es bislang in Waidhofen so noch nicht gab. Der Zuspruch gab dem Konzept recht. Schließlich gelang es, neben einem jungen Publikum auch die alten Milchbar-Stammgäste abzuholen.

Dass dem „momo“ nun das Aus droht, ist bitter. Es wäre ein herber Verlust für Waidhofen – nicht nur wegen einer gastronomischen Nische, die dann nicht mehr bedient wird, auch wegen des herrlichen Gastgartens und ganz sicher wegen des Kaffees.

Aus medizinischer Sicht scheint die Corona-Pandemie überwunden zu sein, in der Gastronomie fordert sie nun ihren Tribut. Nach dem Bioladen ist das „momo“ das zweite Waidhofner Lokal, das heuer von Pandemie und Teuerung in die Knie gezwungen wird. Schön langsam wird es gastronomisch eng. Schließlich stehen, wie man so hört, weitere Betriebe hier davor, ihre Pforten zu schließen.