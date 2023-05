Ein Schatz vor der Haustür

„Ihr wisst gar nicht, welchen Schatz ihr hier vor der Haustür habt“, sagte mir vor Kurzem ein Wiener bei einer Zufallsbegegnung. Das Gespräch spielte sich in unmittelbarer Nähe zur Ybbs ab. Dort suche er seit Jahren regelmäßig Erholung.

Tatsächlich, jetzt da der Frühling endlich Einzug hält, wird einem noch bewusster, wie glücklich wir uns in der Region schätzen können. Denn gerade wenn die Temperaturen wieder wärmer, dann heißer werden, kann man sich nicht nur in den vielen Freibädern abkühlen. Sondern eben auch am Namensgeber der Region, der Ybbs.

Umso wichtiger ist es, diese Schätze zu bewahren. Dazu gehört allem voran ein ruhiger, respektabler Umgang mit der Natur. Zurückgelassener Müll hat hier zum Beispiel nichts verloren. Wenn sich alle an ein paar Spielregeln halten, bleibt der Schatz, um den die Region viele beneiden, noch lange erhalten.