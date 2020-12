Freilich, es gibt Angenehmeres als sich mit einem Stäbchen in der Nase herumstochern zu lassen. Aber auch wenn es ein wenig gebrannt hat, es hat sich ausgezahlt. Keine Stunde nach dem Abstrich hatte man sein Testergebnis.

Doch abgesehen von der eigenen kurzfristigen Gewissheit ging es bei der Testung auch um Solidarität. Es ging darum, Covid-Infizierte ohne Symptome zu identifizieren und so eine weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden. 16 positive Fälle in den acht Ybbstalgemeinden erscheinen nicht viel. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass bei einer Testbeteiligung von nicht mal einem Drittel mindestens doppelt so viele unwissentlich Infizierte, wie nun aus dem Verkehr gezogen wurden, draußen herumlaufen und weitere Menschen anstecken, bekommt das Ergebnis eine andere Dimension.

Schade, dass diese Flächentests keine Massentests geworden sind. Sie hätten ein wirkungsvolles Puzzleteil bei der Bekämpfung dieser Pandemie werden können. So sind sie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.