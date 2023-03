Die Skisaison ist gerade zu Ende gegangen, schon rüstet man sich im Ybbstal für die Radsaison. Überzeugte Alltagsradlerinnen und -radler hatten ihre Drahtesel freilich ohnehin nicht eingewintert, bald treten nun aber auch wieder die Freizeitradler in die Pedale.

Das Radfahren in der Region hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Das liegt am Angebot. Der Ybbstalradweg erfreut sich großer Beliebtheit bei Freizeitradlern, während Downhiller in den Bike-Park nach Hollenstein pilgern. Aber auch das Rennradfahren wird immer populärer. Kein Wunder, dass man touristisch nun verstärkt den Fokus darauf legt.

Dass die Österreich-Radrundfahrt heuer wieder im Ybbstal haltmacht, befeuert derlei Bemühungen zusätzlich. Wer eine Bergetappe auf den Sonntagberg oder einen Start in Waidhofen schon einmal miterlebt hat, weiß, dass da ein wahres Radsportfest bevorsteht.