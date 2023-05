Als das Vorhaben, den Skilift am Königsberg im Sommer zu einem Radlift umzufunktionieren, 2016 öffentlich gemacht wurde, haben wohl manche die Nase gerümpft. Nach sechseinhalb Jahren Betrieb hat sich der Bikepark in Hollenstein jedoch mehr als etabliert. Ob Mountainbike-Rookies oder -Profis, die Downhill-Strecken am Königsberg erfreuen sich ebenso wie die Uphill-Trails großer Beliebtheit.

Seit zwei Wochen ist nun im Bikepark ein neues, innovatives Bügelsystem für den Radlift im Einsatz. Dieses wurde im Ort für den Königsberg entwickelt und innerhalb kürzester Zeit im Zusammenspiel von Firmen aus der Umgebung serienreif gemacht. Das zeugt vom Unternehmergeist ebenso wie vom technischen Know-how, die hier in der Region alles andere als schlummern.

Das entwickelte System könnte neben dem Königsberg aber auch anderen Skigebieten in niedrigen Lagen dazu dienen, ein zweites Standbein neben dem unsicheren Winterbetrieb aufzubauen. Man darf gespannt sein, wer auf den Zug aufspringt.