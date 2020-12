Die Vorbereitungsarbeiten für die Covid-Flächentests am Wochenende sind auch in den Gemeinden des Ybbstals voll am Laufen. Die Lehrertestungen, die am Wochenende in der Waidhofner Sporthalle über die Bühne gegangen sind, waren hier ein erster erfolgreicher Probelauf. Dass sich mostviertelweit zwei Drittel der Pädagogen testen ließen, ist beachtlich.

Nun darf man gespannt sein, wie das freiwillige Testangebot bei der Bevölkerung angenommen wird. In den sozialen Medien sorgen die Tests für heftige Diskussionen. Neben abstrusen Verschwörungstheorien, die da zirkulieren, melden andere Zweifel an ihrer Sinnhaftigkeit an, stellen die Testungen doch nur eine Momentaufnahme dar.

Das stimmt und damit alleine wird diese Pandemie nicht zu besiegen sein. Andererseits dienen die Flächentests dazu, zu einem gewissen Zeitpunkt symp tomlose Infizierte herauszufischen und so die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen. In falscher Sicherheit darf man sich danach nicht wiegen.