Eine weitere Attraktion

Am Wochenende wurde die Wintersperre am Ybbstalradweg aufgehoben und man startete wieder in die Radsaison. Gut, viel davon war nicht zu merken, schließlich lud das Wetter nicht gerade dazu ein, sich auf den Drahtesel zu schwingen. Das wird sich ändern, sobald sich der Regen verzieht und die Temperaturen wieder wärmer werden. Dann werden sich wieder zahlreiche Pedalritter aus nah und fern auf ins Ybbstal machen.

Am Wochenende wird nun auch das neue Radwegteilstück zwischen dem Vogelsang in Waidhofen und Steinmühl in Ybbsitz mit einem Fest eröffnet. Auch wenn diese Radachse in erster Linie für Alltagsradler zwischen Waidhofen und Ybbsitz gedacht ist, werden sie wohl auch viele Freizeitradler nutzen. Die ehemalige Eisenbahnbrücke über die Ybbs in Gstadt mit dem Rad zu queren, das macht schon was her. Der Ybbstalradweg ist zweifellos um eine Attraktion reicher.