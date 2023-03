Es muss auch weh tun

Ein lautstarkes Zeichen für mehr Klimaschutz wurde am Samstagvormittag in Waidhofen gesetzt. Einmal mehr wurde deutlich, dass eine nachhaltige Klimapolitik vielen ein großes Anliegen ist. Durch die Involvierung der neuen regionalen „Parents for Future“-Gruppe in die Waidhofner Protestbewegung hat diese noch einmal an Fahrt aufgenommen.

Eingebremst wurden hingegen jene, die im Auto sitzend in den samstäglichen Protestzug gerieten. Als dann die Demonstranten auch noch extra auf der Straße innehielten und der Verkehr dadurch weiter verzögert wurde, lagen bei manchem Autofahrer die Nerven blank.

Das mag in gewisser Weise verständlich sein, andererseits muss es manchmal auch weh tun, damit ein Umdenken einsetzt. Klar, die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, es liegt aber an jedem Einzelnen, sich selbst an der Nase zu nehmen und liebe Gewohnheiten zu ändern.