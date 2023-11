Gefahr bald gebannt

Es ist ein wahres Mammutprojekt, das da in Hollenstein zum Schutz vor der Mure am Gallenzer Kogel in Angriff genommen wurde.

Es war im Mai 2014, als eine massive Mure die Straße im Hammerbachtal verschüttete. Personen kamen zum Glück keine zu Schaden. Untersuchungen wiesen den Hang jedoch als äußerst instabil aus. Weitere kleine Muren folgten bereits im Frühjahr des Folgejahres. Sofortmaßnahmen wurden gesetzt und ein Warnsystem eingerichtet. Gleichzeitig ging man daran, ein Schutzprojekt auszuarbeiten und die Finanzierung dafür aufzustellen. Das gestaltete sich nicht ganz einfach. Der avisierte Baustart verzögerte sich einige Male.

Anfang 2021 starteten schließlich die Arbeiten, mit dem positiven Nebeneffekt, dass das Aushubmaterial beim Murenschutz für den Hochwasserschutz an der Ybbs eingesetzt werden konnte. Nun geht der Murenschutz in die Endphase. Mit ihm wurde ein ganz wichtiges Projekt zum nachhaltigen Schutz der Hollensteiner Bevölkerung umgesetzt.