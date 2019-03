Lang und breit wurde am Montag im Waidhofner Gemeinderat die Einzäunung des Kunstrasenplatzes neben der Sporthalle diskutiert. Weil immer wieder Fußbälle in den Gärten von Anrainern landen, soll sie entlang der Ludwig Halauska Straße nun von sechs auf zwölf Meter erhöht werden. Aus Sicht der Anrainer ist die Forderung nach der Zaunerhöhung verständlich, denn natürlich ist es lästig, wenn Bälle im Garten landen, schließlich kann so eine Lederwuchtel schon eine ordentliche Wucht entwickeln.

Andererseits muss man sich schon fragen, ob eine Investition von 90.000 Euro hier wirklich gerechtfertigt ist und ob es nicht auch andere Lösungsmöglichkeiten gäbe. Wenn die Bälle tatsächlich immer wieder absichtlich über den Zaun geschossen werden, liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um stets die selben Hobbykicker handelt. Dann wäre es doch sinnvoll, hier einmal ein Gespräch zu suchen. Das ist meist zielführender als einen Zaun zu bauen.