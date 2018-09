Am 24. September geht in Ybbsitz eine Ära zu Ende. Bürgermeister Josef Hofmarcher verabschiedet sich nach 20 Jahren an der Ortsspitze in die wohlverdiente Pension. Einfach hatte er es in seiner Amtszeit nicht.

Schon als Vizebürgermeister schlug ihm bei der Umgestaltung des Marktplatzes massiver Widerstand entgegen. Turbulent verlief dann auch seine Wahl zum Bürgermeister, die zu einer Zerreißprobe für die ÖVP wurde. Mehrere schwere Hochwässer und die Proteste gegen die Auflassung der Ybbstalbahn folgten. Hofmarcher meisterte alles mit Beharrlichkeit und der nötigen Gelassenheit.

Aus seiner Amtszeit werden etwa der Umbau des Freibades, des Kindergartens und des Kremayrhauses zum FeRRUM, die Errichtung des Musikheims und des Haus des Lebens sowie die Entstehung des Wirtschaftsparks Ybbstal sichtbar bleiben. In die Geschichte eingehen wird er aber vor allem für seinen Einsatz für das Schmieden. Unter ihm wurde Ybbsitz zur international angesehenen Schmiedegemeinde und das Schmieden in Ybbsitz zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.