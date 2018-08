Auch wenn nach dem letzten Donnerstag die größte Hitze wohl überstanden sein sollte, klettern die Temperaturen nach wie vor auf über 30 Grad Celsius. Dies stimmt vor allem die Betreiber der örtlichen Frei- und Strandbäder glücklich, die sich über einen ungebremsten Besucherstrom freuen können.

Doch was des einen Freud ist, ist des anderen Leid: Viele Personen erleben durch die Hitze massive Einschränkungen in ihrem Alltag. Und nicht nur die Menschen, auch die Natur leidet merklich: Fährt man durch das Ybbstal, reihen sich vertrocknete Wiesen und Felder an bereits verfärbte Bäume und Wälder.

Der Klimawandel hat also auch das Ybbstal voll im Griff – ihn zu leugnen, macht angesichts der immer heißer werdenden Sommer wenig Sinn. Mit welchen Anpassungsstrategien man sich in der Region, sei es in der Landwirtschaft oder im Alltag der Menschen, helfen wird, wird sich erst noch zeigen. Fest steht auf alle Fälle, dass sich durch den Klimawandel in den kommenden Jahren nicht nur die Temperaturen, sondern auch Flora und Fauna merklich verändern werden.