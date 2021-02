Die Corona-Infektionszahlen in der Region haben sich zuletzt äußerst positiv entwickelt. So wies die Stadt Waidhofen zuletzt sogar die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit auf. Dennoch ist weiterhin Vorsicht geboten. Ob der Kleinheit des Bezirks kann das rasch wieder umschlagen. Es braucht sich nur irgendwo ein Cluster auftun und man findet sich wieder am anderen Ende der Skala.

Dass der flächenmäßige Impfstart für Über-80-Jährige im Ybbstal nicht wie geplant erfolgen kann, ist wiederum bitter. Damit wird sich die Rückkehr zur Normalität wohl wieder ein wenig nach hinten verschieben.

Unangebracht ist es wiederum, jene, die durch überschüssigen Impfstoff am Landesklinikum Waidhofen zuletzt in den Genuss einer Covid-Schutzimpfung kamen, als Impfdrängler zu diskreditieren – egal ob Stadtrat oder nicht. So wie die Sache vonstattengegangen ist, wäre es sogar fahrlässig gewesen, den Impfstoff zu verschmähen. Wäre die Dosis im Müll gelandet, hätte keiner was davon.

Thema Corona Waidhofner Stadtrat wehrt sich gegen Impf-Vorwürfe