Der Weihnachtsfriede, der in der Dezembersitzung des Waidhofner Gemeinderats nach der oft hitzig geführten Budgetdebatte sonst ansteht, wollte sich heuer nicht einstellen. Das lag weniger an der emotionalen Debatte als vielmehr an der aktuellen Flüchtlingskatastrophe.

Waidhofen/Ybbs Hitzige Diskussion über Budget 2021 im Gemeinderat

SPÖ und Liste FUFU kamen nicht umhin, auf die unhaltbaren Zustände in den griechischen Lagern hinzuweisen und ihrem Ärger über die Flüchtlingspolitik der Bundes-ÖVP Luft zu machen. Der Ärger des FUFU-Chefs richtete sich auch gegen den Stadtchef, der sich statt seine Resolution zu unterstützen, mit einem Brief an den Bundeskanzler gewandt hatte.

Sehr zu Herzen dürfte dieser dem Kanzler nicht gegangen sein. Anders sind die jüngsten Vorstöße der Bundes-ÖVP im Umgang mit dieser humanitären Katastrophe nicht erklärbar. Vielleicht wird es Zeit für einen neuerlichen Brief, den dann all jene aus der ÖVP-Basis unterzeichnen, die der Partei einst wegen ihrer christlich-sozialen Ausrichtung beigetreten sind.