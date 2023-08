Keine neuen Schranken

Die neue Waidhofner Parkordnung hat in den letzten Monaten für einigen Wirbel gesorgt. Nach wie vor ist der Missmut groß. Nun wird auf vier zentralen Parkflächen ein neues System installiert. Am Kinoparkplatz sowie auf den Parkdecks Schlosscenter und Pfarrgarten fallen die Schranken. Am Lokalbahnhof, der bislang noch gebührenfrei ist, kommt das neue System auch.

Fakt ist, die Schranken sind fehleranfällig. Mit einem Videosystem, das die Kennzeichen bei der Ein- und Ausfahrt scannt, merzt man dies nun aus. Vor der Ausfahrt muss man am Parkautomaten die Autonummer eingeben und die Parkgebühr wird berechnet. In anderen Ländern ist das schon lange Usus.

Was man allerdings berücksichtigen sollte: Dauerparkkartenbesitzer sollten die Möglichkeit erhalten, auf besagten Flächen auch mit verschiedenen Fahrzeugen parken zu können. Gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von außerhalb wäre das wichtig. Denn wenn schon die Schranken fallen, sollten keine neuen geschaffen werden.