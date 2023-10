Megaprojekt im Finish

Die Dimension dieses Projekts erschloss sich erst über die Jahre. Als das Ybbstal 2016 als Pilotregion für den Breitbandausbau auserkoren wurde, gab es viele strahlende Gesichter. Bis Ende 2018 sollte die Region mit schnellem Glasfaser-Internet versorgt sein.

Mittlerweile weiß man, dass dieses Ziel utopisch war. 2023 sind noch immer 527 Einheiten offen. Da ist so manchem das Strahlen mittlerweile vergangen. Vor allem der ländliche Bereich hat bislang durch die Finger geschaut – ganz einfach, weil Leitungen zu entlegenen Häusern teuer sind. Über die Glasfaser Ybbstal GmbH wurde aber das nötige Geld dafür aufgestellt und bis Mitte 2025, so wurde in der Vorwoche kommuniziert, soll der vollflächige Breitbandausbau im Ybbstal tatsächlich Realität sein.

Vergessen werden darf aber nicht auf jene, die aus dem Projekt offenbar wieder rausgefallen sind. Schließlich war vor einem Jahr noch von 2.000 Einheiten, die über die GYG angeschlossen werden sollen, die Rede. Mittlerweile sind es nur noch knapp 1.500.