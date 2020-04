Etwas mehr als vier Wochen ist es nun her, dass die ersten Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft getreten sind. Seitdem ist das öffentliche Leben auch im Ybbstal ein völlig anderes.

In Waidhofen waren die Straßen und Plätze in den ersten Tagen und Wochen plötzlich wie leer gefegt. Mittlerweile tummeln sich wieder mehr Leute in der Stadt. Doch auch wenn es nun wieder einen Wochenmarkt gibt und die Innenstadtgeschäfte geöffnet haben, die Vorzeichen, unter denen das öffentliche Leben nun stattfindet, sind gänzlich andere als vor der Krise. Man versucht aber unter den gegebenen Umständen zu einer Art Normalität zurückzufinden. Die Leute tragen nun halt Masken und halten Abstand.

Die Disziplin, mit der die Menschen hier der Situation begegnen, verlangt Respekt. Denn auch wenn die derzeitige Entwicklung der Covid-19-Erkrankungen im Ybbstal Hoffnung gibt, von einer Entwarnung ist man noch weit entfernt. Das Coronavirus wird uns noch länger beschäftigen, es liegt an jedem Einzelnen, dass bald wieder Normalität einkehrt.