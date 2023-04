Mit Lächeln in Pause

Ende gut, alles gut? Der VCA Amstetten setzte sich im Spiel um Platz fünf gegen die Union Waldviertel zweimal sehr deutlich durch. Beim NÖ-Derby hatten die Mostviertler somit das bessere Ende für sich. Sehr zur Freude von Sportdirektor Michael Henschke, der im Saisonfinish selbst wieder auf der Trainerbank der Amstettner Platz nahm. Zumindest ist die turbulente Saison mit einem Erfolgserlebnis zu Ende gegangen. Nach zwei Trainerwechseln sollte nun wieder Ruhe einkehren.

Warum die Trainerwechsel? Die Resultate haben mit den Ansprüchen nicht mehr mitgehalten. So ist der fünfte Platz auch nur ein kleiner Trost. Vor allem, da das Ziel ein Platz unter die Top-Drei des Landes war. Auch in der MEVZA bezahlte der VCA Lehrgeld. Zwar geht Henschke mit einem Lächen in die Sommerpause, dennoch wird es wieder zu einer starken Veränderung im Kader kommen.