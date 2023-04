Nicht alles ist erfüllbar

In den letzten Jahren sind die Wohnbauten auf der Zell in Waidhofen nur so aus dem Boden geschossen. In den Ortsteilen wiederum wurden Baugrundstücke aufgeschlossen. Damit wollte man der Abwanderung Einhalt gebieten und Zuzug generieren.

Gelungen ist das nur bedingt. Auch wenn die Bevölkerungszahl in Waidhofen im Vorjahr wieder etwas zugenommen hat, ging sie in den letzten fünf Jahren doch sukzessive zurück.

Nun möchte man das Thema mit einer Bedarfsanalyse neu angehen. Angebot und Nachfrage am Wohnungsmarkt werden ebenso wie die Preissituation erhoben. Das Ergebnis soll als Ausgangspunkt für künftige Strategien im Wohnbereich dienen. Im Zuge einer Umfrage kommt nun auch die Bevölkerung zu Wort. Man darf gespannt sein. Klar ist aber auch, dass nicht alle Wünsche realisierbar sein werden. Das Thema Bodenversiegelung muss hier stets mitgedacht werden.