Noch mehr Welt in Stadt

Die Nachricht vom Ende des Lokals „momo“ sorgte im Juni für enttäuschte Gesichter. Schließlich wurde hier Kulinarik abseits der gängigen Trampelpfade in toller Qualität und feinem Ambiente geboten. Waidhofen verlor ein Stück Urbanität und einen der schönsten Gastgärten der Stadt.

Nun darf aufgeatmet werden. Der Betrieb in der einstigen Milchbar geht weiter. Aus dem „momo“ wird das „mike“. Kalil Dahdal wird dem Lokal neues Leben einhauchen. Dass da einer am Werk ist, der weiß, wie es geht, zeigt die Erfolgsgeschichte seines ersten Gastrobetriebs in der Stadt. Vor über 30 Jahren hat er mit der Venezia die erste Pizzeria in Waidhofen eröffnet und noch immer bekommt man dort tolle Pizzen.

Mit dem „mike“ will Dahdal nun das kulinarische Angebot des „momo“ erweitern. Von Marokko bis Indien lautet die Devise. Waidhofen wird dadurch noch mehr Welt – um den Slogan der „Building Bridges“-Initiative, mit dem die Stadt Weltoffenheit propagiert, zu bedienen. Kulinarisch ist das auf jeden Fall eine Bereicherung.