Am Freitag hat die Radsaison am Ybbstalradweg begonnen. Allerdings wurde noch nicht die gesamte Strecke freigegeben. Durch den verspäteten Wintereinbruch ist der Radweg vorerst nur bis zur Gemeindegrenze zwischen Hollenstein und St. Georgen/Reith offiziell geöffnet.

Aus Sicht der Verantwortlichen ist das verständlich. Man möchte im Falle eines Unfalls nicht haftbar sein. So abwegig ist das nicht, wenn man sich anschaut, wer da mit dem E-Bike mittlerweile so aller auf dem Rad-Highway herumbraust.

Skurril mutet dagegen die Ausreisetest-Regelung für Radler, die am Ybbstalradweg die Bezirksgrenze zwischen St. Georgen/Reith und Göstling queren, an. Fahren diese wieder dieselbe Strecke zurück, brauchen sie einen negativen Corona-Test. Fahren sie aber eine Runde, also eine viel weitere Strecke, und verlassen den Bezirk Scheibbs an einer anderen Stelle, ist kein Test nötig. Da stellt sich doch die Frage: Wie wird das kontrolliert? An den Schweißflecken am Rad-Trikot?