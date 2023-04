Schritt zur Entlastung

Einmal mehr wurde das Parken in der Sitzung des Waidhofner Gemeinderats am Montag zum Thema. Zum einen wurde die Tarifordnung nachgebessert, damit Angestellte in der Innenstadt künftig die Option auf einen kostengünstigeren Parkplatz haben.

Zum anderen ging es um die Installation eines Videoparksystems in den Parkdecks Schlosscenter und Pfarrgarten sowie am Kinoparkplatz und am Lokalbahnhof. Die Schranken an den Ein- und Ausfahrten, die immer wieder Probleme machen, werden damit obsolet.

Dass sich so die Chance ergibt, wieder ein Parkleitsystem in Waidhofen einzuführen, ist ein positiver Nebeneffekt. Ein solches gab es ja bereits. Allerdings war dieses äußerst fehleranfällig, sodass es letztlich wieder abgedreht wurde. Ein funktionierendes System kann aber ein weiterer Baustein für eine Verkehrsentlastung sein, weil damit das leidige Parkplatzsuchen reduziert wird.