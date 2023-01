Spannender Wahlabend

Der kommende Wahlsonntag verspricht auch in der Region einiges an Spannung. Wird es der ÖVP gelingen, ihr zweites Grundmandat zu halten? Dieses ist zwar solide abgesichert, doch was weiß man? Die Gemeinderatswahl in Waidhofen hat gezeigt, was möglich ist. Freilich war dieses Wahlergebnis der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen geschuldet. Die gibt es mittlerweile ebenso nicht mehr wie die davon profitierende MFG.

Deren Proponenten gehen hier allerdings mit einer neuen Liste an den Start. Und auch wenn Erfolge wie vor einem Jahr nicht zu erwarten sind, ein paar Stimmen wird das den anderen kosten. Die Frage ist: Wem am meisten?

Spannend wird auch, wie die FPÖ, die sich von dieser Wahl einiges verspricht, im Ybbstal aber bislang nie so richtig durchstarten konnte, abschneiden wird und ob die Grünen von der Klimabewegung hier profitieren können.