Knapp ein Jahrzehnt ist es nun her, dass die Freiwilligen Feuerwehren Waidhofen-Stadt und Zell über eine Zusammenlegung abstimmten. Das Ergebnis fiel damals, im Juni 2012, gegen einen Zusammenschluss aus. Während sich die Stadtfeuerwehr mit großer Mehrheit für eine Fusion aussprach, wollten die Zeller ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben.

Zur Erinnerung: Damals war das Sicherheitszentrum, das beim Lokalbahnhof Polizei und Feuerwehr unter einem Dach vereinen sollte, noch hochaktuell. Es hätte der zusammengeführten Wehr eine neue Bleibe bieten sollen.

Das Sicherheitszentrum ist schon lange kein Thema mehr. Dafür wird nach dem Generationenwechsel an der Spitze die Zusammenführung der beiden Feuerwehren nun spruchreif. Der Platzmangel ist hüben wie drüben virulent. Da stellt sich die Frage, wo die neu vereinte Feuerwehr eine Bleibe finden könnte. So viele Areale, die dafür in Frage kämen, gibt es in der Stadt eigentlich nicht.