Eine Woche Lockdown ist geschafft. In den Coronazahlen spiegelt sich das bislang nur bedingt wider. In Waidhofen halten sich zuletzt zwar Neuinfektionen und Genesungen in etwa die Waage, in anderen Ybbstalgemeinden steigt die Zahl der aktuell Infizierten aber weiterhin an. Eine Trendumkehr sieht anders aus. Es bedarf weiterhin der Disziplin jedes Einzelnen, um möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren zu können.

Dass das in knapp zwei Wochen mit dem avisierten Ende dieses Lockdowns passieren wird, ist freilich mehr als zweifelhaft. Vielmehr scheint es so, als würde sich schleichend eine neue Normalität einstellen – eine, in der die Menschen Abstand halten und Masken tragen und nicht weiter darüber nachdenken. Das ist angesichts dieser Pandemie gut. Wenn man sich dann aber vor dem Fernseher wieder dabei erwischt, dass man zusammenzuckt, wenn sich da Prä-Corona-Menschen zusammenkuscheln, macht einen das schon auch nachdenklich.