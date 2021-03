Als vor gut zwei Jahren die Citybus-Haltestelle am Unteren Stadtplatz in Waidhofen vorverlegt wurde, stießen Skeptiker der Maßnahme auf taube Ohren. Schließlich bekam man dadurch eine Handvoll Parkplätze mehr. Und mehr Parkplätze bedeuten doch schließlich mehr Kunden für die Innenstadtgeschäfte, so die Milchmädchenrechnung.

Dass davon nun in Ansätzen abgegangen wird und man auf die ach so kostbaren Parkplätze zugunsten einer höheren Aufenthaltsqualität und zusätzlicher Radständer verzichtet, lässt auf ein Umdenken hoffen. Nicht die Autofahrer, sondern die Fußgänger und Radfahrer sind es nämlich, die in erster Linie vor Ort einkaufen. Für Auswärtige wiederum stehen rund um das Stadtzentrum genügend fußläufige Parkflächen bereit.

Jene Waidhofner aber, die sich zum Einkaufen in den Pkw setzen, fahren auch gerne mal weiter ins Einkaufszentrum nach Amstetten. Und wenn die B 121 erst mal fertig ausgebaut ist, sind sie dann auch noch ein paar Sekunden schneller dort.

Klimamanifest Mobilitätsknoten und Bäume für Waidhofen an der Ybbs