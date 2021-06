In der Kematner Forstheide gehen die Wogen wieder hoch. Diesmal ist es jedoch keine Schottergrube, welche die leidgeprüften Anrainer auf die Barrikaden steigen lässt, sondern eine Firmenansiedelung. Die BIO-Brennstoff GmbH möchte nur wenige hundert Meter von ihren Wohnhäusern entfernt einen „Upcycling-Park“ errichten.

Was als „Leitprojekt der Kreislaufwirtschaft“ verkauft wird, entpuppt sich als thermische Wiederaufbereitungsanlage für Salzschlacke aus der Aluminiumschmelze in Ranshofen. Dass da die Alarmglocken schrillen, ist angesichts der SMA-Vergangenheit der Region doch mehr als verständlich.

Wenn das Unternehmen dann noch jegliche Stellungnahme verweigert, eine Pressekonferenz nach der anderen kurzfristig abgesagt wird und sich herausstellt, dass das Projekt auch schon andernorts auf reichlich wenig Gegenliebe stieß, so sollten sich die politisch Verantwortlichen in Kematen doch gut überlegen, ob man das wirklich in der Gemeinde haben möchte.