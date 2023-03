Unbehagen an der ÖVP-Basis

Selbst überzeugte ÖVP-Wählerinnen und -Wähler zeigten sich irritiert angesichts der Regierungszusammenarbeit von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich.

Auch die ÖVP-Granden im Bezirk Amstetten konnten ihr Unbehagen nicht verbergen. Offene Kritik an der Entscheidung der Landespartei gab es freilich nicht. Nach außen hin ist man auf einer Linie. Die SPÖ und ihre als überzogen empfundenen Forderungen werden als Wurzel allen Übels ausgemacht.

Ob die Basis da auch so geschlossen mitzieht, ist allerdings fraglich. In Aschbach hat sich bereits die ehemalige ÖVP-Vizebürgermeisterin enttäuscht von ihrer Partei verabschiedet. Ob weitere Funktionäre folgen werden, wird sich weisen. Verständlich wäre es. Nicht jeder will mit einer Partei zusammenarbeiten, die die Wissenschaftsfeindlichkeit zum Prinzip erhoben hat, den Klimawandel in Abrede stellt und junge Menschen mit Migrationshintergrund beleidigt.