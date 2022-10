Viel getan, vieles offen

Es ist viel passiert in den letzten Jahren, um die Stadt Waidhofen fahrradfreundlicher zu machen. Radwege wurden gebaut, Radständer aufgestellt und so manche Einbahn für den Radverkehr geöffnet. Maßgeblich daran beteiligt war die Waidhofner Radlobby, die sich im Frühjahr 2013 gegründet hat.

Freilich ist noch viel zu tun. So mancher Radweg fehlt noch, so manche Einbahn könnte noch geöffnet werden. Auf überdachte Radständer an den Stadteinfahrten wartet man immer noch und die neuen Radständer in der Innenstadt mögen zwar schmuck aussehen, besonders praktisch sind sie nicht – von der Rampe zwischen Sporthalle und Kunstrasenplatz ganz zu schweigen.

Dass sich Radlobby-Sprecher Gunnar Scholz nun zurückzieht, ist schade. Es bleibt zu hoffen, dass sich jemand findet, der die Interessen der Alltagsradler mit derselben Leidenschaft und Hartnäckigkeit verfolgt, wie er.