Am 29. September wird der Nationalrat neu gewählt. Während der Wahlkampf auf bundespolitischer Ebene praktisch gleich nach Bekanntwerden der Neuwahlen begonnen hat, nimmt er nun auch in der Region schön langsam an Fahrt auf.

Die ersten Auftaktveranstaltungen im Mostviertel sind über die Bühne gegangen, nun haben die ersten Parteien am Waidhofner Wochenmarkt ihre Zelte aufgeschlagen, um ihre Wahlwerbung unters Volk zu bringen. Die Dichte an türkisen Poloshirts bei diversen Veranstaltungen steigt und der rote Bezirksspitzenkandidat lächelt bereits von den Plakatwänden. Es kann nicht mehr lange dauern und die Plakatflut wird mit voller Wucht hereinschwappen.

Personell wird die Wahl für das Ybbstal wohl wenig Veränderung bringen. Dem Ybbsitzer Andreas Hanger ist eines der beiden ÖVP-Grundmandate im Wahlkreis so gut wie sicher. Für das Ybbstal kann das nur von Vorteil sein. Es schadet sicher nicht, wenn die Region im Parlament vertreten ist.