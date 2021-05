Waidhofens Innenstadt wird etwas grüner. Noch heuer sollen am Freisingerberg vier Bäume gepflanzt werden. Dieses Vorhaben wurde nun vom Gemeinderat auf Schiene gebracht. Am Unteren Stadtplatz sollen ebenfalls noch heuer zwei Bäume in Trögen aufgestellt werden, um den „Mobilitätsknoten“, der dort entsteht, zu beschatten. Radabstellplätze kommen, Parkplätze müssen weichen.

All diese Schritte sind zu begrüßen. Doch natürlich ginge auch noch mehr. Das Grünraumkonzept, dass die Liste FUFU kürzlich für den Oberen Stadtplatz vorgelegt hat, geht in der Begrünung der Innenstadt noch um einiges weiter. Das mag manchen als zu radikal erscheinen, wert es sich näher anzuschauen, wäre es aber allemal.

Sicher, derartige Überlegungen würden einige Parkplätze mehr kosten. Mit den Parkdecks rund um könnte dies aber sehr wohl kompensiert werden. Von der höheren Aufenthaltsqualität könnten auch die Handels- und Gastronomiebetriebe in der Innenstadt profitieren.