Wie geht es nun weiter?

Still und leise ist der Vizebürgermeisterwechsel in St. Georgen/Reith über die Bühne gegangen. Keiner der Beteiligten wollte ein großes Aufheben davon machen. Doch ganz so belanglos, wie man angesichts dessen meinen könnte, ist das nicht.

Mit dem Wechsel von Birgit Krifter zu Johann Schölnhammer ist das Amt des Ortsvizes in der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde im Bezirk Amstetten nun wieder von der SPÖ – genau genommen von der SPÖ-nahen Liste TBK – zur ÖVP gewandert.

Bei der SPÖ-Liste hat sich niemand gefunden, der diese Aufgabe übernehmen möchte. Gut, die Optionen waren sehr eingeschränkt und sich aus privaten oder beruflichen Gründen gegen ein Amt zu entscheiden, ist mehr als verständlich, ja sogar vernünftig, wenn man nicht garantieren kann, dass man es zu 100 Prozent ausfüllen wird.

Spannend bleibt aber schon, wie sich die Sozialdemokraten im ehemals roten Reith künftig aufstellen werden. Immerhin stehen in eineinhalb Jahren Gemeinderatswahlen an.