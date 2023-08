Zeit, Klartext zu sprechen

Anfang Juli wurde seitens der Landesgesundheitsagentur zu einer Pressekonferenz geladen, wo über die Pläne, das Pflege- und Förderzentrum (PFZ) im Reichenauerhof zu einem Inklusionszentrum umzugestalten, berichtet wurde.

Was nicht erwähnt wurde: Die Klientinnen und Klienten des PFZ, deren Eltern sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden tags zuvor darüber informiert, dass der Reichenauerhof in den nächsten zwei, drei Jahren zugesperrt wird. Die Bestürzung ist groß, noch größer allerdings die Verwunderung, als man zwei Tage später in der Zeitung von der freudigen Nachricht eines Inklusionszentrums liest.

Hat man wirklich geglaubt, dass die Schließungspläne nicht durchdringen? Konkrete Antworten auf konkrete Fragen bleiben allerdings weiterhin aus. Von einem „ergebnisoffenen Prozess“ ist die Rede, ohne zu sagen, was das tatsächlich bedeutet. Wenn man den Betroffenen eine derartige Botschaft schon vor den Latz knallt, sollte man auch öffentlich Klartext sprechen.