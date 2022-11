Kommunen sind gefordert

Die Teuerung macht auch den Kommunen zu schaffen. Das wird jetzt deutlich, wenn es darum geht, ein Budget zu erstellen. Doch nicht nur die steigenden Energiepreise, bei einer Stadt in der Größe Waidhofens schlagen auch die Lohnkosten ordentlich zu Buche. Die Schulden werden wieder steigen.

Nichtsdestotrotz wird beim Personal aufgestockt, zum einen, um den steigenden Anforderungen im Bildungsbereich gerecht zu werden, zum anderen, um den Energiehaushalt runterzuschrauben. Sinnvolle Maßnahmen aus sozialer, ökologischer und ökonomischer Sicht.

Sinn macht auch die geplante Wohnbedarfsanalyse. Zu oft hatte man in der Vergangenheit das Gefühl, in Waidhofen wird am Bedarf und an der Leistbarkeit vorbei gebaut. Bedarfsgerechter Wohnbau, der sozial und ökologisch vertretbar ist, das ist sicher eine der großen Herausforderungen in den nächsten Jahren für die Stadtregierung.