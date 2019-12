Bei den Waidhofner Klimaprotesten am Samstag sprachen sich die Demonstranten gegen eine Verkürzung der Citybahn aus. Als Alternative präsentierte der Verein Pro Ybbstalbahn sein Verkehrskonzept, das einen Bahn- und Busterminal am Bahnhof Gstadt und einen Radweg ab Kreilhof parallel zu einer CO -freien Bahn vorsieht.

Überlegenswert wäre das allemal. Die Verkürzung der Citybahn bringt zwar einen Halbstundentakt und eventuell sogar zwei zusätzliche Stopps mit sich, ob dadurch aber so viel mehr Leute auf die Bahn umsteigen, ist fraglich. Wenn die in Aussicht gestellten CO -freien Triebwägen erst in sieben bis acht Jahren kommen und bis dahin die dieselbetriebene Citybahn nun öfter verkehrt ohne bedeutend mehr Leute zu transportieren, ist auch der ökologische Aspekt zu hinterfragen.

Im Pro-Ybbstalbahn-Konzept würden die parallel zur Citybahn geführten Busse durch das Stadtgebiet wegfallen. Die Auslastung der Stadtbahn wäre somit eine ganz andere.